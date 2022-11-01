В ЛНР заявили, что власти Украины отказались признать более 100 пленных бойцов ВСУ

По словам представителя уполномоченного по правам человека в республике ЛНР Алины Нечаевой, часть таких бойцов содержатся в исправительных учреждениях республики.

Украинские власти отказываются признавать своих пленных военных и обменивать их. Об этом во вторник, 1 ноября, заявила представитель уполномоченного по правам человека в ЛНР Алина Нечаева, пишет Life.

По ее словам, в исправительных учреждениях ЛНР в настоящее время находится более сотни украинских пленных. Власти со стороны Киева просто не включают их в списки, так как отказываются их признавать.

«Это не семь, не десять — это больше сотни, — уточнила Нечаева. — Бросать своих уже стало правилом для украинской стороны».