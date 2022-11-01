В Липецкой области улетевшая в кювет машина насмерть придавила водителя

Авария произошла во вторник, 1 ноября, на 11 километра трассы «Лев-Толстой — Гагарино».

В Липецкой области улетевшая в кювет машина насмерть придавила водителя. Об этом пишет портал GOROD48

Авария произошла во вторник, 1 ноября, на 11 километра трассы «Лев-Толстой — Гагарино».

В региональном УМВД сообщили, что водитель Renault Megan не справился с управлением и съехал в кювет.

После этого автомобиль наехал на мужчину. От полученных травм он умер на месте аварии.