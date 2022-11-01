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В Госдуме предложили дать отсрочку от мобилизации единственным детям родителей-пенсионеров
Документ уже опубликовали в базе законопроектов Госдумы.

В Госдуме предложили дать отсрочку от мобилизации единственным детям родителей-пенсионеров. С инициативой выступила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, пишет URA.RU.

По мнению Останиной, трудоспособные дети должны заботится о неработающих родителях. Поэтому она предложила предоставить отсрочку от мобилизации гражданам, которые являются единственными детьми у одиноких родителей-пенсионеров.

Документ уже опубликовали в базе законопроектов Госдумы.