Рязанский военком рассказал о ходе осеннего призыва

Стало известно, как в регионе проходит осенний призыв. Об этом сообщило ИД «Пресса» со ссылкой на военного комиссара Юрия Косичкина.

В России с 1 ноября стартовала осенняя призывная кампания. Первое заседание призывной комиссии уже состоялось в военкоматах Михайлова, а также в Михайловском и Захаровском районах.

Так, по словам Косичкина, в первый день призвали лишь 11 юношей из 46. Остальным по разным причинам дали отсрочку от службы в армии.

«На заседании призывной комиссии решали вопросы о призыве граждан на срочную службу и о предоставлении гражданам отсрочек в соответствии с законодательством Российской Федерации. В первый день пригласили на заседание комиссии 46 человек. Но пока решение о призыве на срочную службу вынесли в отношении 11 юношей. Остальным по разным причинам предоставлены отсрочки. Работа идет планомерная. Сейчас занимаемся розыском граждан, которых предстоит призвать на срочную службу, оповещаем юношей о начале призыва, работаем с медиками и направляем ребят для сдачи анализов и обследований», — сказал Юрий Косичкин.

Он пояснил, что работа по осенней призывной кампании только начинается.