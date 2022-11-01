Добровольцев из Свердловской области отправили работать сторожами на объектах Росгвардии

Они обратились к депутату с просьбой решить вопрос.

Несколько десятков добровольцев из Свердловской области вместо зоны СВО отправили работать сторожами на объектах Росгвардии. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

По его словам, мужчины шли в военкомат с просьбой отправить их к зону военной спецоперации. Однако их отправили работать сторожами на объектах Росгвардии. В связи с этим они обратились к депутату с просьбой решить их вопрос.

Мужчины пригрозили, что если их не отправят в зону СВО, то они объявят голодовку.

Альшевских выразил надежду, что их проблему решат.