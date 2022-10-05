В Рязани нашли тело 17-летней студентки строительного техникума

В Рязани нашли тело 17-летней студентки строительного техникума. Об этом в среду, 5 октября, сообщил Telegram-канал «Усы Куракиной».

В пресс-службе регионального следкома подтвердили информацию о погибшей.

Известно, что девушка училась на втором курсе строительного техникума. Ее тело нашли в гараже на улице Березовой. В крови погибшей обнаружили большую концентрацию алкоголя.

«Железнодорожным МСО г. Рязани проводится доследственная проверка по факту смерти несовершеннолетней», — сообщили в пресс-службе регионального следкома.