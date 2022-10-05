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На семи рязанских улицах отключат электричество
Причина отключения — ремонтные работы на воздушной линии.

На семи рязанских улицах отключат электричество. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

В среду, 5 октября, с 08:30 до 16:00 электричество отключат по следующим адресам:

  • улица Почтовая, дома №№ 10-б, 12, 35, 37, 39, с 42 по 62, 64, 66;
  • улица Шаповская, дома с 3 по 19, 27, с 2 по 28;
  • улица Хиринская, дома с 1 по 18, 20, 22, 24, 26, 26-а;
  • улица Мушковатовская, дома №№ 5, 6;
  • улица Дягилевская, дом № 78;
  • улица Березняковская, дом № 2;
  • улица Дашковская, дома с 1 по 21, с 2 по 54-а.

Причина отключения — ремонтные работы на воздушной линии МУП «РГРЭС».