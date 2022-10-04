В Госдуме предложили платить приютам за передержку животных мобилизованных

По словам депутата Госдумы по экологии Владимира Бурматова, эта инициатива уже действует в некоторых регионах.

Региональные власти должны выделить приютам и волонтерским организациям средства на передержку домашних животных мобилизованных. Соответствующее предложение во вторник, 4 октября, озвучил депутат Госдумы по экологии Владимир Бурматов, передали РИА Новости.

По его словам, инициатива уже успешно работает в некоторых регионах. Местные власти оказывают финансовую поддержку приютам и волонтерским организациям на покупку корма, а также помогают с другими вопросами.

Депутат предложил распространить эту меру поддержки на всю Россию.

Ранее портал «Объясняем.РФ» рассказал, куда мобилизованные могут отдать домашних питомцев на время службы.