Попавшим под частичную мобилизацию россиянам рассказали, где можно оставить домашнего питомца
На портале «Объясняем.РФ» предложили оставить питомца в приюте.
Попавшим под частичную мобилизацию россиянам рассказали, где можно оставить домашнего питомца. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщил портал «Объясняем.РФ».
Так, на время мобилизации специалисты портала предложили оставить домашнего питомца в специализированном приюте. Но перед этим необходимо связаться с приютом и уточнить наличие свободных мест.
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