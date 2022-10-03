Попавшим под частичную мобилизацию россиянам рассказали, где можно оставить домашнего питомца

На портале «Объясняем.РФ» предложили оставить питомца в приюте.

Попавшим под частичную мобилизацию россиянам рассказали, где можно оставить домашнего питомца. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщил портал «Объясняем.РФ».

Так, на время мобилизации специалисты портала предложили оставить домашнего питомца в специализированном приюте. Но перед этим необходимо связаться с приютом и уточнить наличие свободных мест.