Сорокина заявила, что мэрия решает вопросы с кредитами мобилизованных рязанцев

Об этом мэр областного центра рассказала во вторник, 4 октября, на заседании правительства.

Елена Сорокина заявила, что мэрия решает вопросы с кредитами мобилизованных рязанцев. Об этом мэр областного центра рассказала во вторник, 4 октября, на заседании правительства.

Губернатор Павел Малков сообщил, что в регионе до конца не урегулирован вопрос о закреплении кураторов за семьями мобилизованных.

«Это должен быть сотрудник местной администрации… В районах с этой задачей справились, а в Рязани пока вопрос пока не отлажен. Куратор должен быть закреплен за каждой семьей», — обратился Малков к Сорокиной.

Мэр заявила, то кураторы уже закреплены.

«Решаем вопросы от устройства ребенка в детсад и решения вопроса с кредитами до протекающего крана. То есть абсолютно все вопросы», — заключила Сорокина.