В центре Москвы рязанец изнасиловал 15-летнюю пациентку

Мужчина оказался родом из Рязанской области.

В Москве сотрудник реабилитационного центра изнасиловал 15-летнюю девочку. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщил «МК».

Подросток вместе со своей матерью приехала из Севастополя. Ребенок нуждался в помощи специалистов из-за интернет-зависимости, поэтому ее поместили в специализированный центр в Москве. Девочку поместили в стационар, она созванивалась с матерью по телефону. Во время одного из разговоров мать заметила, что дочь встревожена и засобиралась в Москву.

28 октября женщина уже была в палате ребенка и заметила странное поведение дочери: она стала замкнутой, отводила глаза и плакала. После долгих уговоров подросток рассказала матери о случившемся.

Выяснилось, что 8 октября к ней в комнату пришел консультант центра. На тот момент она проживала в ней одна: соседка покинула центр. Молодой человек начал приставать к девочке, распускать руки, а потом изнасиловал. После случившегося он пригрозил ребенку, что если она обо всем расскажет — приедут его друзья и расправятся с ней.

Личность сотрудника удалось установить лишь на следующий день в присутствии руководителя центра. Насильником оказался 26-летний москвич, уроженец Рязанской области. Он воспринял задержание с улыбкой. Врачи подтвердили факт изнасилования девочки. Теперь подростку понадобится длительная помощь психолога.