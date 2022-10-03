В Рязанской области мобилизовали очередную группу военных

В понедельник, 3 октября, в Старожилове проводили 15 молодых людей, призванных в рамках частичной мобилизации.

В Рязанской области мобилизовали очередную группу военных. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

В понедельник, 3 октября, в Старожилове проводили 15 молодых людей, призванных в рамках частичной мобилизации. В администрации отметили, что это вторая массовая отправка военнослужащих, помимо тех, кто уезжал самостоятельно. Первая отправка состоялась 23 сентября, тогда повести получили 33 человека.

Житель Старожилова Николай Логинов рассказал, что его сын Максим тоже получил повестку. Мобилизованного отправили в учебный центр в Сельцах, куда потом Николай ездил навестить сына.

«В выходные ездил проведать сына. У него и у других ребят все нормально. Их учат стрелять, проводят физическую подготовку. Максима назначили командиром отделения. Ребята все адаптировались, питание четырехразовое, одеты все в новую форму», — рассказал рязанец.

Он также сообщил, что в учебном центре с родителями беседовали замвоенного прокурора, начальник гарнизона, начальник тыла по снабжению и другие.

«Собрали нас в Доме культуры, мы задавали вопросы. Больше всего — по отправке. Узнали, что если человек заболел, его отправляют в госпиталь, а поправившихся — снова в строй. Уточнили, что нужно ребятам взять с собой в первую очередь — например, кнопочный телефон», — рассказал Николай Логинов.

Ранее в соцсетях рязанцы сообщили о серьезной пробке в Сельцах, которая образовалась из желающих навестить мобилизованных.