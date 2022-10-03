Стала известна причина серьезной пробки в Сельцах

В воскресенье, 2 октября, у мобилизованных был свободный день и к ним приехали родственники и друзья.

Стала известна причина серьезной пробки в Сельцах. Об этом рассказали в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Рязанцы пояснили, что в воскресенье, 2 октября, у мобилизованных был свободный день и к ним приехали родственники и друзья.

«Воскресенье еще, а что вы хотели, многим хочется повидаться», — написал житель Рязани.

«Сегодня реально там было очень много народа. Ездили сегодня брата навестить туда, в итоге до КПП шли пешком около 1,5 километров. Туда доехали нормально, но вот оттуда в пробке простояли минут 40», — поделилась родственница мобилизованного рязанца.

Ранее в соцсетях рассказали о серьезной пробке в Сельцах Рыбновского района, где находится центр подготовки мобилизованных из Рязанской области.