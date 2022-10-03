Рязанские волонтеры объявили очередной сбор вещей для мобилизованных. Об этом
Волонтеры собирают для мобилизованных: пенки (туристический коврик), шлепанцы, спальные мешки, гуталин, щетки, налобные фонарики, самозатягивающиеся жгуты, кровоостанавливающие, тампоны, прокладки, тушенку, готовые каши, лапшу быстрого приготовления в стаканчиках и подложках, трусы, перчатки, носки, влажные салфетки, крема, присыпки, пальчиковые и мизинчиковые батарейки, сигареты, питьевую воду.
Гуманитарную помощь можно передать кураторам по районам, их
Волонтеры уточнили, что не собирают деньги.
Напомним, первый раз сбор организовали неделю назад, 26 сентября. Гуманитарную помощь отвезли в воскресенье, 2 октября.
«В воскресенье отвезли гуманитарную помощь нашим бойцам. Они не уставали вас всех благодарить. Были очень рады что их не оставили. Большая благодарность всем тем, кто не остался равнодушными и откликнулись на помощь, спасибо вам», — говорится в посте.