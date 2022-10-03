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Рязанские волонтеры объявили очередной сбор вещей для мобилизованных
Напомним, первый раз сбор организовали неделю назад, 26 сентября. Гуманитарную помощь отвезли в воскресенье, 2 октября.

Рязанские волонтеры объявили очередной сбор вещей для мобилизованных. Об этом сообщили в группе «Бабкин шум (Старожилово)» в понедельник, 3 октября.

Волонтеры собирают для мобилизованных: пенки (туристический коврик), шлепанцы, спальные мешки, гуталин, щетки, налобные фонарики, самозатягивающиеся жгуты, кровоостанавливающие, тампоны, прокладки, тушенку, готовые каши, лапшу быстрого приготовления в стаканчиках и подложках, трусы, перчатки, носки, влажные салфетки, крема, присыпки, пальчиковые и мизинчиковые батарейки, сигареты, питьевую воду.

Гуманитарную помощь можно передать кураторам по районам, их контакты указаны в посте. Перед отбытием собранные вещи распределят по батальонам.

Волонтеры уточнили, что не собирают деньги.

Напомним, первый раз сбор организовали неделю назад, 26 сентября. Гуманитарную помощь отвезли в воскресенье, 2 октября.

«В воскресенье отвезли гуманитарную помощь нашим бойцам. Они не уставали вас всех благодарить. Были очень рады что их не оставили. Большая благодарность всем тем, кто не остался равнодушными и откликнулись на помощь, спасибо вам», — говорится в посте.