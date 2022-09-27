В Рязанской области волонтеры объявили сбор вещей для мобилизованных
Собранные вещи планируют отвезти в Сельцы в воскресенье, 2 октября.
В Рязанской области волонтеры объявили сбор вещей для мобилизованных. Информацию
Волонтеры собирают для мобилизованных рязанцев: теплые носки, водонепроницаемые стельки, сигареты, длинные шнурки для берцев, хозяйственное мыло, шампуни, зубные пасты, ватные палочки, лекарства (от кашля, диареи, жаропонижающее, обезболивающее, жгуты и лейкопластырь), консервы не в стекле (тушенка, готовые каши), сахар-рафинад, сухое печенье.
Сбор ведется в Рязани, Ряжске, Старожилово и Старожиловском районе, Новомичуринске и Пронске. Контакты кураторов по районам
Уточняется, что волонтеры не занимаются сбором денег. Собранные вещи планируют отвезти в Сельцы в воскресенье, 2 октября.