В Рязанской области волонтеры объявили сбор вещей для мобилизованных

Собранные вещи планируют отвезти в Сельцы в воскресенье, 2 октября.

В Рязанской области волонтеры объявили сбор вещей для мобилизованных. Информацию разместили в группе «Бабкин шум (Старожилово)».

Волонтеры собирают для мобилизованных рязанцев: теплые носки, водонепроницаемые стельки, сигареты, длинные шнурки для берцев, хозяйственное мыло, шампуни, зубные пасты, ватные палочки, лекарства (от кашля, диареи, жаропонижающее, обезболивающее, жгуты и лейкопластырь), консервы не в стекле (тушенка, готовые каши), сахар-рафинад, сухое печенье.

Сбор ведется в Рязани, Ряжске, Старожилово и Старожиловском районе, Новомичуринске и Пронске. Контакты кураторов по районам указаны по ссылке.

Уточняется, что волонтеры не занимаются сбором денег. Собранные вещи планируют отвезти в Сельцы в воскресенье, 2 октября.