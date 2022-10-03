Личность одного погибшего в массовом ДТП в Михайловском районе до сих пор не установили
Авария произошла в пятницу, 30 сентября, в 14:55 на 198 километре трассы Р-22 «Каспий».
Личность погибшего в массовом ДТП в Михайловском районе до сих пор не установили. Об этом в понедельник, 3 октября,
Авария произошла в пятницу, 30 сентября, в 14:55 на 198 километре трассы Р-22 «Каспий».
61-летний саратовец на «ВАЗ-2111» не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Vortex, которым управлял 54-летний житель Тамбовской области. После этого Vortex столкнулся с «ВАЗ-2114», за рулем которого был 56-летний житель Воронежской области, и с Nissan, которым управляла 75-летний водитель.
В аварии погибли водитель «одиннадцатой» и его пассажир, личность которого не удалось установить.
Водитель Vortex получил травмы, его доставили в больницу.
Проводится проверка.