В Рязани открыли отремонтированную библиотеку

Библиотека-филиал № 9 имени Павла Васильева стала многофункциональным центром.

В Рязани отремонтировали библиотеку-филиал № 9 имени Павла Васильева.

Как сообщает горадминистрация, библиотеку открыли в пятницу, 28 октября. Библиотека, которая находится на улице 7 Линия, в свое время стала победителем конкурсного отбора на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура».

Теперь библиотека стала многофункциональным центром. В нем посетители смогут проводить досуг, участвовать в образовательных, творческих мероприятиях и, конечно, брать книги домой и читать их в помещениях библиотеки.

Справка

Библиотека-филиал № 9 имени Павла Васильева была основана в 1969 году. Она расположена в трехэтажном здании, построенном в 1995 году по специальному проекту. После ремонта на первом этаже появился Центр книги и чтения с залами художественной, справочной и отраслевой литературы, а также интеллект-центр и творческая мастерская «кАРТинка».