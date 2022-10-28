Шойгу: военкоматы продолжат работу по набору добровольцев

По его словам, задача по частичной мобилизации на 300 тысяч человек выполнена. Дополнительных заданий не планируется.

Военные комиссариаты продолжат работу на набору добровольцев. Об этом в пятницу, 28 октября, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Путиным.

По его словам, задача по частичной мобилизации на 300 тысяч человек выполнена. Дополнительных заданий не планируется.

«Военные комиссариаты в рамках специальной военной операции продолжат мероприятия по комплектованию войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту», — заявил Шойгу.

Ранее глава Минобороны заявил об окончании частичной мобилизации в России.