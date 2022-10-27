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Рязанский завод битумных материалов продолжает реализовывать экологические инициативы в регионе
Сотрудники Рязанского завод битумных материалов, предприятия «Газпромнефть — Битумные материалы», приняли участие в экологической акции. Вместе с учениками школы № 49 они высадили на ее территории молодые туи и сосны.

Сотрудники Рязанского завод битумных материалов, предприятия «Газпромнефть — Битумные материалы», приняли участие в экологической акции. Вместе с учениками школы № 49 они высадили на ее территории молодые туи и сосны.

Михаил Находкин, генеральный директор Рязанского завода битумных материалов: — Наш приоритет как производственного предприятия — экологическая безопасность. Но мы также несем ответственность и за регион, в котором работаем, поэтому реализуем экологические инициативы. Так, ранее на территории школы № 49 мы оборудовали контейнерную площадку для раздельного сбора мусора.

Также мы ежегодно проводим для учеников экскурсии в Окский заповедник, вместе высаживаем деревья. В ходе таких мероприятий дети учатся относиться к окружающей среде внимательнее и бережнее, понимать свою роль в заботе об экологии.

Рязанский завод битумных материалов сотрудничает со школой № 49 с 2015 года. За этот период предприятие обновило актовый и спортивный залы, раздевалку, кабинеты технологии, естествознания, информатики и иностранного языка, организовало современное интерактивное пространство для учеников.

Поддержка учебного заведения осуществляется в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Справка:

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти», реализуемая с 2012 года. Направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности компании через поддержку инициатив местных сообществ и собственные проекты в области культуры, экологии, образования, спорта и развития креативных индустрий.