Рязанца вернули из зоны СВО для реабилитации после осколочного ранения

Уроженец Шиловского района Сергей Б. вернулся из военной спецоперации. Об этом
Мужчина служил в составе мотострелковой бригады. 19 октября во время штурма населенного пункта Пески Донецкой области он получил тяжелое осколочное ранение всей левой части тела. Некоторое время он провел в донецком госпитале, а 27 октября его вернули домой.
Известно, что из-за тяжелого ранения мужчине необходима реабилитация.
«Он нуждается в дальнейшей реабилитации. Сейчас мы усиленно решаем вопрос о его лечении в Московском или Рязанском госпиталях», — рассказал Разуваев.
Также известно, что за участие в спецоперации рязанца наградили медалью «Маршал разведки Ивашутин» и представили к другим наградам.