Рязанца вернули из зоны СВО для реабилитации после осколочного ранения

19 октября во время штурма населенного пункта Пески Донецкой области он получил тяжелое осколочное ранение всей левой части тела.

Уроженец Шиловского района Сергей Б. вернулся из военной спецоперации. Об этом сообщило ИД «Пресса» со ссылкой на атамана рязанского отдела Юго-Восточного союза казачьих обществ Сергея Разуваева.

Мужчина служил в составе мотострелковой бригады. 19 октября во время штурма населенного пункта Пески Донецкой области он получил тяжелое осколочное ранение всей левой части тела. Некоторое время он провел в донецком госпитале, а 27 октября его вернули домой.

Известно, что из-за тяжелого ранения мужчине необходима реабилитация.

«Он нуждается в дальнейшей реабилитации. Сейчас мы усиленно решаем вопрос о его лечении в Московском или Рязанском госпиталях», — рассказал Разуваев.

Также известно, что за участие в спецоперации рязанца наградили медалью «Маршал разведки Ивашутин» и представили к другим наградам.