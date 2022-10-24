Причиной крушения Су-34 в Ейске стало попадание в двигатель чаек

Птицы попали в двигатели Су-34 во время взлета бомбардировщика.

Причиной крушения Су-34 в Ейске стало попадание в двигатель двух чаек. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Птицы попали в двигатели Су-34 во время взлета бомбардировщика.

«Их станки найдены экспертами при осмотре обломков самолета», — сообщили агентству.

Напомним, самолет упал рядом с жилым домом в Ейске 17 октября. По последним данным, в авиакатастрофе погибли 15 человек, еще 26 пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним.