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В Горроще водитель грузовика коммунальных служб развез грязь по скверу
Рязанцы пожаловались на водителя грузовика коммунальных служб, который после субботника вывозил убранную листву и развез грязь в сквере «Юность». Фото и видео опубликованы в группе «Рязань. Народный контроль».

Рязанцы пожаловались на водителя грузовика коммунальных служб, который после субботника вывозил убранную листву и развез грязь в сквере «Юность». Фото и видео опубликованы в группе «Рязань. Народный контроль».

«Вот так коммунальные службы города помогли горожанам вывезти листву убранную ими на субботнике из сквера „Юность“», — возмутился автор поста.

Он обратился к администрации Рязани и лично мэру Елене Сорокиной, чтобы те исправили «вот это вот все».

«Нам, людям, просто хочется с проблемами не морочиться. Варварский подход с благими намерениями — это не лучший стиль работы», — говорится в посте.