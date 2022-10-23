В Горроще водитель грузовика коммунальных служб развез грязь по скверу

Рязанцы пожаловались на водителя грузовика коммунальных служб, который после субботника вывозил убранную листву и развез грязь в сквере «Юность». Фото и видео опубликованы в группе «Рязань. Народный контроль».

Рязанцы пожаловались на водителя грузовика коммунальных служб, который после субботника вывозил убранную листву и развез грязь в сквере «Юность». Фото и видео опубликованы в группе «Рязань. Народный контроль».

«Вот так коммунальные службы города помогли горожанам вывезти листву убранную ими на субботнике из сквера „Юность“», — возмутился автор поста.

Он обратился к администрации Рязани и лично мэру Елене Сорокиной, чтобы те исправили «вот это вот все».

«Нам, людям, просто хочется с проблемами не морочиться. Варварский подход с благими намерениями — это не лучший стиль работы», — говорится в посте.