В Нижнекамске на пешеходном переходе сбили школьницу в наушниках

В Нижнекамске на пересечении улиц Тукая и Юности автомобиль ВАЗ-2107 сбил 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть на мигающий желтый сигнал светофора.

В Нижнекамске на пересечении улиц Тукая и Юности автомобиль ВАЗ-2107 сбил 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть на мигающий желтый сигнал светофора. ДТП произошло в четверг, 29 сентября, около 17:00, сообщает 24НТР. Момент аварии попал на видео.

По словам водителя, девочка пересекала проезжую часть в наушниках и не услышала приближающуюся машину. Пострадавшую госпитализировали в детскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, гематомой лба слева, раной нижней губы, ушибом ног.

По информации ОГИБДД, за рулем был 18-летний молодой человек. Подробности выясняются.