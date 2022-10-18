Следователи назвали предварительную причину трагедии в Ейске

При падении самолета на жилой дом погибли 13 человек

Следователи назвали техническую неисправность самолета основной версией крушения военного Су-34 в Ейске. Об этом сообщили в пресс-службе федерального СК.

Сейчас на месте трагедии продолжают работать следователи-криминалисты и судмедэксперты. Сообщается, что на месте были изъяты бортовые самописцы. Был также проведен допрос пилотов, которые успели катапультироваться за секунды до падения Су-34.

Напомним, 17 октября вечером в Ейске во двор жилого девятиэтажного дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, взлетевший с расположенного неподалеку аэродрома.

В трагедии погибли 13 человек, 19 человек пострадали.