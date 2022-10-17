Количество погибших при крушении самолета Су-34 в Ейске увеличилось до трех

В тяжелом состоянии находятся семь взрослых и один ребенок.

Количество погибших при крушении самолета Су-34 в Ейске увеличилось до трех. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на вице-губернатора региона.

Также уточняется, что в тяжелом состоянии находятся семь взрослых и один ребенок. Все они отравились продуктами горения.

По информации Telegram-канала BAZA , четыре человека числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что погибли два человека, еще 19 пострадали.

В понедельник, 17 октября, в жилой дом в Ейске врезался военный самолет Су-34. Он выполнял учебно-тренировочный полет. Пилоты воздушного судна успели катапультироваться. Они рассказали, что во время набора высоты у самолета загорелся двигатель. После столкновения 15 квартир в многоэтажке загорелись.