Количество погибших при крушении самолета Су-34 в Ейске увеличилось до трех
В тяжелом состоянии находятся семь взрослых и один ребенок.
Количество погибших при крушении самолета Су-34 в Ейске увеличилось до трех. Об этом пишет
Также уточняется, что в тяжелом состоянии находятся семь взрослых и один ребенок. Все они отравились продуктами горения.
По информации Telegram-канала
Ранее сообщалось, что погибли два человека, еще 19 пострадали.
В понедельник, 17 октября, в жилой дом в Ейске врезался военный самолет Су-34. Он выполнял учебно-тренировочный полет. Пилоты воздушного судна успели катапультироваться. Они рассказали, что во время набора высоты у самолета загорелся двигатель. После столкновения 15 квартир в многоэтажке загорелись.