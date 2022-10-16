В Ухолове пьяный водитель без прав устроил ДТП на встречке

В Ухолове в субботу, 15 октября, в 18:05, житель Глинок 1986 года рождения ехал на автомобиле ВАЗ 21102 по улице Революции и устроил ДТП. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В Ухолове в субботу, 15 октября, в 18:05, житель Глинок 1986 года рождения ехал на автомобиле ВАЗ 21102 по улице Революции и устроил ДТП. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В салоне машины находились несколько пассажиров. На одном из поворотов водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Datsun on-DO, среди пассажиров которого был восьмилетний ребенок. Никто не пострадал.

Прибывшие на место происшествия полицейские заметили у виновника аварии признаки алкогольного опьянения. Алкотестер показал 1.105 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Также выяснилось, что мужчину ранее лишили водительских прав.

Водителю грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов.