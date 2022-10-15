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Рязанца поймали за рулем под наркотиками
В Рязани полицейский патруль остановил автомобиль под управлением мужчины, находившегося в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани полицейский патруль остановил автомобиль под управлением мужчины, находившегося в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Около 5 часов утра экипаж отдельного батальона ППС полиции на улице Северной остановил для проверки ВАЗ-2115, который совершал странные маневры. Также полицейским показалось, что стекла автомобиля имеют чрезмерную тонировку.

Во время общения с 47-летним водителем сотрудники ППСП заметили, что у него расширены зрачки и нарушена координация движений. На место вызвали сотрудников ДПС ГИБДД.

Госавтоинспекторы выяснили, что у водителя отсутствует полис ОСАГО, а стекла автомобиля имеют недостаточную светопропускаемость. Мужчину направили на медосвидетельствование, которое показало наличие наркотика в организме.

В отношении водителя составили административные протоколы. За нахождение за рулем в состоянии наркотического опьянения предусмотрен административный штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.