Рязанца поймали за рулем под наркотиками

В Рязани полицейский патруль остановил автомобиль под управлением мужчины, находившегося в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани полицейский патруль остановил автомобиль под управлением мужчины, находившегося в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Около 5 часов утра экипаж отдельного батальона ППС полиции на улице Северной остановил для проверки ВАЗ-2115, который совершал странные маневры. Также полицейским показалось, что стекла автомобиля имеют чрезмерную тонировку.

Во время общения с 47-летним водителем сотрудники ППСП заметили, что у него расширены зрачки и нарушена координация движений. На место вызвали сотрудников ДПС ГИБДД.

Госавтоинспекторы выяснили, что у водителя отсутствует полис ОСАГО, а стекла автомобиля имеют недостаточную светопропускаемость. Мужчину направили на медосвидетельствование, которое показало наличие наркотика в организме.

В отношении водителя составили административные протоколы. За нахождение за рулем в состоянии наркотического опьянения предусмотрен административный штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.