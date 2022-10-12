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В Бурятии заявили о плановом донаборе мобилизованных
Задание по частичной мобилизации для регионов определяется по числу состоящих на воинском учете, в Бурятии он небольшой, добавил военком республики.

В Бурятии проходит плановый донабор мобилизованных. Об этом в среду, 12 октября, сообщил первый заместитель военного комиссара республики полковник Игорь Кибальник в своем Telegram-канале.

Кибальник заявил, что ни о каких новых волнах мобилизации речи не идет. Все военные комиссариаты округа лишь выполняют определенное задание для комплектования воинских частей. Задание по частичной мобилизации для регионов определяется по числу состоящих на воинском учете, в Бурятии донабор небольшой, добавил военком.