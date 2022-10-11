В Сбербанке предупредили о новой схеме мошенничества
Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян. Об этом
Злоумышленники начали рассылать письма от имени онлайн-сервисов. В сообщениях они угрожают заблокировать аккаунт и пытаются навязать спровоцировать телефонный разговор.
Пользователи звонят по номеру, боясь лишиться доступа к сервису. «Оператор» пытается убедить звонящего сообщить данные банковской карты, которые нужны, «чтобы не попасть в черный список».
В Сбербанке посоветовали не сообщать никому данные карты, а также обращаться в сервисы по номерам телефона с официальных сайтов.