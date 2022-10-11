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В Сбербанке предупредили о новой схеме мошенничества

Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян. Об этом сообщили в Сбербанке.

Злоумышленники начали рассылать письма от имени онлайн-сервисов. В сообщениях они угрожают заблокировать аккаунт и пытаются навязать спровоцировать телефонный разговор.

Пользователи звонят по номеру, боясь лишиться доступа к сервису. «Оператор» пытается убедить звонящего сообщить данные банковской карты, которые нужны, «чтобы не попасть в черный список».

В Сбербанке посоветовали не сообщать никому данные карты, а также обращаться в сервисы по номерам телефона с официальных сайтов.