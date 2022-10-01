В Рязанской области изменится расписание ряда пригородных поездов

В Рязанской области расписание ряда пригородных поездов изменится в начале октября, это связано с модернизацией инфраструктуры, сообщает пресс-служба МЖД.

В Рязанской области расписание ряда пригородных поездов изменится в начале октября, это связано с модернизацией инфраструктуры, сообщает пресс-служба МЖД.

Так, 4 октября с 11:50 до 15:00 железнодорожники проведут ремонтно-путевые работы на перегоне Денежниково — Старожилово, а 6 и 7 октября с 14:10 до 17:30 — на участке Хрущево — Чемодановка. Также 8 и 9 октября с 08:00 до 10:40 пройдут работы по модернизации контактной сети на перегоне Старожилово — Хрущево.

У ряда пригородных поездов, курсирующих между станциями Рязань-2 и Ряжск-1, изменится время отправления и прибытия. Московская железная дорога просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании.