Появилось видео потопа в Рязани после прорыва теплотрассы

Прорыв произошел 1 января на улице Новоселов. Из-за этого на нескольких адресах отключили горячую воду.

В соцсети «ВКонтакте» появилось видео потопа на Касимовском шоссе, произошедшего после прорыва теплотрассы.

«В центре «горнолыжные горки», а в Песочне на Касимовском шоссе, 52 «термальные источники, ну или грязевые ванны», — говорится в подписи к ролику.

Прорыв произошел 1 января на улице Новоселов. Из-за этого на нескольких адресах отключили горячую воду.