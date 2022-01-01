Из-за прорыва теплотрассы в Песочне без горячей воды остались несколько улиц
В Рязани из-за прорыва теплотрассы отключили горячую воду на нескольких улицах.
В Рязани из-за прорыва теплотрассы отключили горячую воду на нескольких улицах. Об этом сообщили в мэрии.
Горячую воду отключили по адресам:
- улица Тимакова, дома №№ 3, 5;
- улица Касимовское шоссе, дома №№ 46, 48, 48 корпус 1, 48 корпус 2, 48 корпус 3, 48 корпус 4, 50, 50Б, 52, 52 корпус 1, 52 корпус 2, 54, 54 корпус 1, 54 корпус 2, 54 корпус 3, 56, 56 корпус 1;
- улица Новоселов, дом № 33 корпус 6.