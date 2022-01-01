\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 01
Вск, 02
-12°
Пнд, 03
-10°
ЦБ USD 74.29 0.64 31/12
ЦБ EUR 84.07 0.87 31/12
Нал. USD 73.50 / 75.60 15:17
Нал. EUR 83.20 / 85.30 12:32
Новости
Публикации
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
Вчера 12:34
1 358
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
11 553
Где рязанцам активно отдохнуть в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
29 декабря 2021 12:34
3 659
Как миллион квадратных метров в Рязани цифровым стал
Умные программы и устройства давно изменили нашу жизнь...
28 декабря 2021 15:42
2 081
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Из-за прорыва теплотрассы в Песочне без горячей воды остались несколько улиц
В Рязани из-за прорыва теплотрассы отключили горячую воду на нескольких улицах.

В Рязани из-за прорыва теплотрассы отключили горячую воду на нескольких улицах. Об этом сообщили в мэрии.

Горячую воду отключили по адресам:

  • улица Тимакова, дома №№ 3, 5;
  • улица Касимовское шоссе, дома №№ 46, 48, 48 корпус 1, 48 корпус 2, 48 корпус 3, 48 корпус 4, 50, 50Б, 52, 52 корпус 1, 52 корпус 2, 54, 54 корпус 1, 54 корпус 2, 54 корпус 3, 56, 56 корпус 1;
  • улица Новоселов, дом № 33 корпус 6.