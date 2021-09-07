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В Рязани на сутки закроют движение по улице Новоселов
Это связано с проведением аварийного ремонта на участке тепловых сетей.

В Рязани на сутки закроют движение по улице Новоселов. Информацию об этом во вторник, 7 сентября, опубликовала мэрия.

Это связано с проведением аварийного ремонта на участке тепловых сетей.

Движение будет ограничено в районе дома № 35а по улице Новоселов с 9:30 8 сентября до 8:00 9 сентября.

Также изменится движение городского пассажирского транспорта. Так, автобусы № 6 и № 16 с остановок «Сбербанк» и «Кинотеатр Октябрь» будут следовать по улицам Зубковой, Тимакова и Новоселов по маршруту автобуса № 17 в направлении центра города. В направлении из центра города — по своим маршрутам.