\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 06
11°
Втр, 07
14°
Срд, 08
14°
ЦБ USD 72.85 0 04/09
ЦБ EUR 86.54 0.24 04/09
Нал. USD 72.55 / 73.70 12:06
Нал. EUR 86.24 / 87.19 10:03
Новости
Публикации
Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой рассказала о последней встрече...
Официальная информация о том, при каких обстоятельствах...
31 августа 12:34
3
46 562
Жильцам горевшего дома на улице Черновицкой приходится проветривать до...
Утром 27 августа около дома № 4 по улице Черновицкой во...
27 августа 12:56
1
9 929
Что изменится в рязанских школах с 1 сентября
В новом учебном году рязанские школы начнут свою работу...
26 августа 16:24
19 191
РЗН.Инфо публикует подсказки для тех, кто ищет в рязанском лесу слиток...
Рязанцы могут отыскать в лесу 12 тайников с ценными при...
25 августа 13:47
11 275
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Юрист предупредил о штрафе в 200 тысяч рублей за подглядывание в окна
Эксперт объяснил, что систематическое подглядывание в окна можно расценивать как вторжение в частную жизнь и сбор информации о ней, а применение специальной оптики — как использование спецсредств для скрытого наблюдения. Судимость за нарушения можно получить по статье 138.1 УК РФ.

Юрист компании Intellect Михаил Хохолков сообщил, что за систематическое подглядывание в окна расценивается как вторжение в частную жизнь. За это грозит уголовная ответственность и штраф до 200 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Юрист уточнил, что под понятие «частная жизнь» попадает все, что находится внутри жилого помещения и происходит внутри него, включая детали интерьера и бытовые предметы. Он добавил, что также это понятие включает семейную, интимную жизнь.

Эксперт объяснил, что систематическое подглядывание в окна можно расценивать как вторжение в частную жизнь и сбор информации о ней, а применение специальной оптики — как использование спецсредств для скрытого наблюдения. Судимость за нарушения можно получить по статье 138.1 УК РФ.

Хохолков отметил, что самое сложное — зафиксировать наблюдение за собой и доказать намеренность наблюдения. Он объяснил, что жители первых этажей часто могут быть не защищены от посторонних глаз.

«Другая ситуация, если прохожий пристально разглядывает, что же происходит у вас на кухне. Еще более пугающим будет человек, вплотную наблюдающий за вами в окно», — добавил он.

Суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда, если эти действия причиняют моральный вред.

Юрист отметил, что для защиты от посторонних глаз лучше повесить плотные шторы и жалюзи на окна.