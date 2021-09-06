Юрист предупредил о штрафе в 200 тысяч рублей за подглядывание в окна

Эксперт объяснил, что систематическое подглядывание в окна можно расценивать как вторжение в частную жизнь и сбор информации о ней, а применение специальной оптики — как использование спецсредств для скрытого наблюдения. Судимость за нарушения можно получить по статье 138.1 УК РФ.

Юрист компании Intellect Михаил Хохолков сообщил, что за систематическое подглядывание в окна расценивается как вторжение в частную жизнь. За это грозит уголовная ответственность и штраф до 200 тысяч рублей, передает РИА Новости .

Юрист уточнил, что под понятие «частная жизнь» попадает все, что находится внутри жилого помещения и происходит внутри него, включая детали интерьера и бытовые предметы. Он добавил, что также это понятие включает семейную, интимную жизнь.

Эксперт объяснил, что систематическое подглядывание в окна можно расценивать как вторжение в частную жизнь и сбор информации о ней, а применение специальной оптики — как использование спецсредств для скрытого наблюдения. Судимость за нарушения можно получить по статье 138.1 УК РФ.

Хохолков отметил, что самое сложное — зафиксировать наблюдение за собой и доказать намеренность наблюдения. Он объяснил, что жители первых этажей часто могут быть не защищены от посторонних глаз.

«Другая ситуация, если прохожий пристально разглядывает, что же происходит у вас на кухне. Еще более пугающим будет человек, вплотную наблюдающий за вами в окно», — добавил он.

Суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда, если эти действия причиняют моральный вред.

Юрист отметил, что для защиты от посторонних глаз лучше повесить плотные шторы и жалюзи на окна.