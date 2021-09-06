В Х5 Retail Group прокомментировали дело о накрутке цен в рязанских магазинах

По информации пресс-службы, средняя наценка на лук составляла 14%, на капусту — 4%, наценка на картофель и морковь была отрицательной.

В Х5 Retail Group прокомментировали информацию о монопольно высоких ценах на овощи в магазинах сети «Пятерочка» в Рязанской области. Об этом передает ТАСС .

По информации пресс-службы, средняя наценка на лук составляла 14%, на капусту — 4%, наценка на картофель и морковь была отрицательной.

В компании сообщили, что в течение лета наценка на овощи менялась в зависимости от цены закупки и объема поставок. Также представители Х5 Retail Group отметили, что пока не получали уведомления от УФАС Рязанской области о возбуждении дела, но добавили, что предоставят нужную информацию для проверки.

По мнению компании, подозрения УФАС в монопольно высоких ценах на овощи «не отражают реальную ценовую ситуацию в магазинах».

Напомним, против АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») и ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка») возбудили антимонопольное дело из-за цен на картофель, лук, капусту и морковь.