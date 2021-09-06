«Пятерочку» и «Магнит» заподозрили в завышении цен на овощи в Рязанской области

УФАС установило, что летом 2021 года торговые сети завышали цены на картофель, лук, капусту и морковь более чем на 50%. В некоторых случаев наценка превышала 100%.

Рязанское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») и ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка») из-за высоких цен на картофель, лук, капусту и морковь. Об этом сообщил сайт регионального управления.

В августе 2021 года антимонопольщики оценили обоснованность повышения цен на продукты в магазинах «Магнит» и «Пятерочка». УФАС установило, что летом 2021 года торговые сети завышали цены на картофель, лук, капусту и морковь более чем на 50%. В некоторых случаев наценка превышала 100%.

Компаниям грозят штрафы по статье 14.31 КоАП РФ.

В Х5 Retail Group прокомментировали информацию.