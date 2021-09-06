Умер французский актер Жан-Поль Бельмондо

Французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет.

Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на адвоката актера.

Подробности не сообщаются.

Бельмондо стал известен после фильма «На последнем дыхании» (1959). Также он снимался в фильмах «Женщина есть женщина», «Безумный Пьеро», «Сирена с «Миссисипи», «Ставиский», «Баловень судьбы» и «Профессионал».

Актер имел множество государственных и кинонаград.