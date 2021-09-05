В Рязанской области в ночь на 6 сентября похолодает до -2 градусов
В Рязанской области в ночь на понедельник, 6 сентября, температура воздуха составит 0…+5 градусов, местами ожидаются заморозки до -2 градусов.
В Рязанской области в ночь на понедельник, 6 сентября, температура воздуха составит 0…+5 градусов, местами ожидаются заморозки до -2 градусов. Прогноз погоды опубликован на
Днем прогнозируют +9…+14 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.