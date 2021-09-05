\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 05
Пнд, 06
12°
Втр, 07
12°
ЦБ USD 72.85 0 04/09
ЦБ EUR 86.54 0.24 04/09
Нал. USD 72.30 / 73.40 13:08
Нал. EUR 85.90 / 86.90 16:35
Новости
Публикации
Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой рассказала о последней встрече...
Официальная информация о том, при каких обстоятельствах...
31 августа 12:34
3
44 924
Жильцам горевшего дома на улице Черновицкой приходится проветривать до...
Утром 27 августа около дома № 4 по улице Черновицкой во...
27 августа 12:56
1
9 130
Что изменится в рязанских школах с 1 сентября
В новом учебном году рязанские школы начнут свою работу...
26 августа 16:24
18 367
РЗН.Инфо публикует подсказки для тех, кто ищет в рязанском лесу слиток...
Рязанцы могут отыскать в лесу 12 тайников с ценными при...
25 августа 13:47
10 493
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Россиянам рассказали о схеме мошенничества с кешбэком на карте
Россиянам начали звонить мошенники с предложением срочно забрать якобы накопившийся на банковской карте кешбэк. Как реагировать на такие звонки, объяснил в интервью радио Sputnik заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности МГТУ имени Н. Э. Баумана Анатолий Лебедев.

Россиянам начали звонить мошенники с предложением срочно забрать якобы накопившийся на банковской карте кешбэк. Как реагировать на такие звонки, объяснил в интервью радио Sputnik заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности МГТУ имени Н. Э. Баумана Анатолий Лебедев.

Кешбэк (возврат части средств за покупку) используют многие компании, что и привлекает злоумышленников. Они звонят клиентам банков и рассказывают о значительной сумме на счету, которую якобы срочно нужно забрать.

«Это один из случаев мошенничества, связанный с тем, что номера телефонов и даже паспортные данные многих пользователей ушли в интернет. Поэтому мошенники звонят, предлагают различные услуги, например, кешбэк, а потом просят сказать СМС-код от банка, чтобы человек оплатил комиссию или что-то еще. В результате они получают возможность оплатить его картой другие суммы», — пояснил Лебедев.

Злоумышленники используют СМС-код, чтобы авторизоваться в банке и далее снимать деньги с карточки жертвы. Любые персональные данные ни в коем случае нельзя сообщать посторонним, подчеркнул эксперт. По его словам, о кешбэке из банка звонить не будут. Во всех случаях, когда звонящий представляется сотрудником банка или компании, лучше перезвонить на официальный телефон организации и проверить информацию, подытожил Лебедев.