Россиянам рассказали о схеме мошенничества с кешбэком на карте

Россиянам начали звонить мошенники с предложением срочно забрать якобы накопившийся на банковской карте кешбэк. Как реагировать на такие звонки, объяснил в интервью радио Sputnik заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности МГТУ имени Н. Э. Баумана Анатолий Лебедев.

Россиянам начали звонить мошенники с предложением срочно забрать якобы накопившийся на банковской карте кешбэк. Как реагировать на такие звонки, объяснил в интервью радио Sputnik заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности МГТУ имени Н. Э. Баумана Анатолий Лебедев.

Кешбэк (возврат части средств за покупку) используют многие компании, что и привлекает злоумышленников. Они звонят клиентам банков и рассказывают о значительной сумме на счету, которую якобы срочно нужно забрать.

«Это один из случаев мошенничества, связанный с тем, что номера телефонов и даже паспортные данные многих пользователей ушли в интернет. Поэтому мошенники звонят, предлагают различные услуги, например, кешбэк, а потом просят сказать СМС-код от банка, чтобы человек оплатил комиссию или что-то еще. В результате они получают возможность оплатить его картой другие суммы», — пояснил Лебедев.

Злоумышленники используют СМС-код, чтобы авторизоваться в банке и далее снимать деньги с карточки жертвы. Любые персональные данные ни в коем случае нельзя сообщать посторонним, подчеркнул эксперт. По его словам, о кешбэке из банка звонить не будут. Во всех случаях, когда звонящий представляется сотрудником банка или компании, лучше перезвонить на официальный телефон организации и проверить информацию, подытожил Лебедев.