В Госдуме предложили увеличить размер прожиточного минимума в два раза

Депутат Госдумы Николай Арефьев призвал увеличить размер прожиточного минимума до 25 тысяч рублей. Об этом он рассказал Ura.ru.

Депутат Госдумы Николай Арефьев призвал увеличить размер прожиточного минимума до 25 тысяч рублей. Об этом он рассказал Ura.ru.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев заявил, что размер прожиточного минимума в России необходимо довести до 25 тысяч рублей.

По его словам, если повысить сумму до 50-100 тысяч рублей, то это может повлиять на товарную массу, но если до 25 тысяч рублей, то эта мера не скажется на ценах и темпах инфляции.

«Никто не бросится покупать квартиры, машины. Никто не будет кушать в два раза больше», — считает депутат.

По его словам, сейчас прожиточный минимум в России ниже, чем во всех странах Европы. В 2022 году он будет равен 11 950 рублям.