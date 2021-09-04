В Госдуме предложили увеличить размер прожиточного минимума в два раза

Депутат Госдумы Николай Арефьев призвал увеличить размер прожиточного минимума до 25 тысяч рублей. Об этом он рассказал
Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев заявил, что размер прожиточного минимума в России необходимо довести до 25 тысяч рублей.
По его словам, если повысить сумму до 50-100 тысяч рублей, то это может повлиять на товарную массу, но если до 25 тысяч рублей, то эта мера не скажется на ценах и темпах инфляции.
«Никто не бросится покупать квартиры, машины. Никто не будет кушать в два раза больше», — считает депутат.
По его словам, сейчас прожиточный минимум в России ниже, чем во всех странах Европы. В 2022 году он будет равен 11 950 рублям.