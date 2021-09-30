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В Вооруженных силах повысили требования к здоровью призывников
Это необходимо, чтобы повысить качество медосвидетельствования.

В Вооруженных силах России повысили требования к здоровью граждан, призываемых на военную службу. Об этом РИА Новости сообщил замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны России Виталий Черкашин.

По его словам, это необходимо, чтобы повысить качество медосвидетельствования.

«Ограничения по состоянию здоровья применяются к гражданам, имеющим риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а также в отношении граждан после перенесенного туберкулеза», — сказал подполковник медицинской службы.

При этом такое изменение отразилось на общем показателе годности в этом году. Так, из-за повышения качества освидетельствования показатель годности призывников в весеннюю призывную компанию составил 73,5%. Весной 2020 года этот показатель составил 76,4%. Примерно 75-76% - это стандартный показатель с 2016 года.

Черкашин отметил, что весной этого года медосвидетельствование прошли более 672 тысяч человек, осенью планируют призвать более 127 тысяч человек.