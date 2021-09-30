В Спасске прошли антитеррористические учения

Целью учений была отработка взаимодействий силовых структур, органов власти Рязанской области, других организаций при проведении контртеррористической операции на участке местности.

В Спасске прошли антитеррористические учения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

В среду, 29 сентября, в Спасском районе оперштаб Рязанской области провел командно-масштабные учения. Целью учений была отработка взаимодействий силовых структур, органов власти Рязанской области, других организаций при проведении контртеррористической операции на участке местности.

По сценарию, неизвестный мужчина устроил взрыв у здания спасской администрации. На него составили ориентировку и установили его автомобиль. Подходящую машину остановили на посту ДПС. При проверке документов мужчина начал стрелять из пистолета, его задержали. Оперативники установили, что его сообщники могут находиться у села Выползова в Спасском районе.

Около заброшенного детского лагеря на одну из поисковых групп напали преступники. Они ранили двоих полицейских и двоих взяли в заложники. Во время переговоров «террористы» выдвинули заведомо невыполнимые требования и угрожали убить заложников. Оперштаб принял решение проводить боевое мероприятие, в результате которого «террористов» нейтрализовали, а заложников освободили.

Учения показали, что региональный оперштаб готов к планированию и проведению контртеррористических операций на территории Рязанской области.