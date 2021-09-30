В Москве всех пациентов с симптомами ОРВИ начнут проверять на ковид

В Москве с 1 октября всех пациентов с симптомами ОРВИ начнут проверять на ковид. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводит
Каждому пациенту, имеющему симптомы ОРВИ, врач будет обязан сделать экспресс-тест на антиген к коронавирусу. По словам Раковой, у таких тестов высокая чувствительность и в 85% случаев их результат совпадает с ПЦР.
«С учетом их высокой эффективности и в условиях подъема заболеваемости мы решили утвердить новый алгоритм работы с пациентами. Теперь такой тест на антиген будет проводиться в обязательном порядке всем пациентам с симптомами ОРВИ», — сказала Ракова.
Систему в тестовом режиме запустили еще в июле этого года. В октябре она заработает в полном режиме.