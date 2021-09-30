В Москве всех пациентов с симптомами ОРВИ начнут проверять на ковид

Систему запустят с 1 октября

В Москве с 1 октября всех пациентов с симптомами ОРВИ начнут проверять на ковид. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводит Life .

Каждому пациенту, имеющему симптомы ОРВИ, врач будет обязан сделать экспресс-тест на антиген к коронавирусу. По словам Раковой, у таких тестов высокая чувствительность и в 85% случаев их результат совпадает с ПЦР.

«С учетом их высокой эффективности и в условиях подъема заболеваемости мы решили утвердить новый алгоритм работы с пациентами. Теперь такой тест на антиген будет проводиться в обязательном порядке всем пациентам с симптомами ОРВИ», — сказала Ракова.

Систему в тестовом режиме запустили еще в июле этого года. В октябре она заработает в полном режиме.