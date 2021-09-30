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Рязанская область стала первым в России субъектом, который открыл шоу-рум в Казахстане
Об этом заявил губернатор Николай Любимов.

Рязанская область стала первым в России субъектом, который открыл шоу-рум в Казахстане. Об этом сказал губернатор региона Николай Любимов на XVII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Форум в онлайн-формате проходил с 28 по 30 сентября с участием глав государств.

Президент России Владимир Путин отметил, что форумы регионов вносят существенный вклад не только в развитие связей Российской Федерации и Казахстана, но и способствуют укреплению этого партнерства.

«Я убежден, что дискуссии в рамках нынешнего форума также будут полезными и принесут конкретную практическую отдачу. Отмечу, что взаимодействие наших стран носит по-настоящему интенсивный, многоплановый и обоюдовыгодный характер», — отметил глава государства.

По мнению губернатора Николая Любимова, форум — это важная диалоговая площадка. На ней обсуждается опыт, формируются подходы к решению значимых вопросы и достигаются конкретные договоренности о реализации совместных проектов.

«Мы настроены на активную работу и расширение контактов между Рязанской областью и Казахстаном, как деловых, так и гуманитарных, в том числе в вопросах экологии, и видим большую заинтересованность в этом со стороны наших казахстанских коллег, — сказал Николай Любимов. — Считаю, что у нашего партнерства — большие перспективы. Это подтверждает растущий товарооборот и развитие совместных инициатив в ряде отраслей. Только в первом полугодии 2021 года совокупный объем экспорта в Казахстан из Рязанской области увеличился на 16,38%. По показателям оборота внешнеэкономической деятельности в течение последних лет Казахстан находится в числе лидеров среди торговых партнеров региона».

Этого удалось добиться и благодаря шоу-руму, открытому в Казахстане. На выставочной зоне шоу-рума размещено более 400 товаров 45 рязанских компаний. Приглашение познакомиться с экспозицией получили более 1500 компаний Республики.

«Рассчитываем, что этот принципиально новый формат сотрудничества уже скоро даст достойные результаты, в том числе в виде конкретных бизнес-договоренностей и контрактов», — сказал Николай Любимов.