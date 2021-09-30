На всех площадках китайского маркетплейса запретили продажу товаров для майнинга

Теперь на сайтах нельзя покупать и продавать устройства для майнинга, обучающую литературу, стратегии, ПО.

На всех площадках Alibaba, в который входят в том числе Aliexpress, Taobao, Lazada, запретили продажу товаров для майнинга. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщил портал Roem .

Теперь на сайтах нельзя покупать и продавать устройства для майнинга, обучающую литературу, стратегии, П. О. За попытки спрятать майнеры в других категориях продавцов будут наказывать.

Некоторые издания сообщают, что в стране борются с майнингом ради энергосбережения и уменьшения углеродных выбросов — с конца сентября в Китае наблюдается энергетический кризис. Страна испытывает дефицит угля, который обеспечивает производство 56% электричества. Многие крупные производства уже закрылись.

Энергетическим компаниям не разрешается поставлять электричество тем, кто занимается майнингом виртуальных валют, и любая форма фискальной или финансовой поддержки для запуска новых проектов по добыче виртуальных валют подлежит запрету.