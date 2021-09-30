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На открытии концертного сезона в рязанской филармонии выступил пианист Николай Луганский
На рязанской сцене Николай Луганский исполнил первый фортепианный концерт Сергея Рахманинова и транскрипцию для фортепиано романса Петра Чайковского «Колыбельная».

На открытии концертного сезона в рязанской филармонии выступил пианист Николай Луганский. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Открытие 38-го концертного сезона прошло в среду, 29 сентября. На открытие выступил рязанский губернаторский симфонический оркестр под управлением Сергея Оселкова и народный артист России Николай Луганский (фортепиано).

«Появление Николая Луганского на рязанской сцене — это без преувеличения крупное событие в культурной жизни города. По заверениям самого музыканта, 85 процентов концертов именитого пианиста проходят за рубежом и лишь 15 — в России», — говорится в сообщении.

На рязанской сцене Николай Луганский вместе с оркестром исполнил первый фортепианный концерт Сергея Рахманинова и транскрипцию для фортепиано романса Петра Чайковского «Колыбельная».

Перед началом концерта в верхнем фойе филармонии для зрителей провели лекцию о жизни и творчестве Рахманинова и Бетховена.

Фото рязанская филармония