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Экс-сотрудника рязанской колонии уличили в получении взятки
Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

Михайловский следком завершил расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудника исправительной колонии. Он обвиняется в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В марте 2021 года обвиняемый пронес на территорию исправительного учреждения 15 мобильных телефонов. Они запрещены для использования осужденными. За это он получил взятку от одного из осужденных.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.