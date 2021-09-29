В Спасском районе фура врезалась в «ГАЗель»
Авария случилась на мосту через железнодорожный переезд на 247 километре трассы М5 «Урал».
В Спасском районе произошла авария с участием фуры и «ГАЗели». Пост об этом в среду, 29 сентября, опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани».
Авария случилась на мосту через железнодорожный переезд на 247 километре трассы М5 «Урал».
«Фура снесла газель дорожников», — говорится в посте.
В пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили, что в ДТП никто не пострадал.