В Спасском районе фура врезалась в «ГАЗель»

Авария случилась на мосту через железнодорожный переезд на 247 километре трассы М5 «Урал».

В Спасском районе произошла авария с участием фуры и «ГАЗели». Пост об этом в среду, 29 сентября, опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Авария случилась на мосту через железнодорожный переезд на 247 километре трассы М5 «Урал».

«Фура снесла газель дорожников», — говорится в посте.

В пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили, что в ДТП никто не пострадал.