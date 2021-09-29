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В Спасском районе фура врезалась в «ГАЗель»
Авария случилась на мосту через железнодорожный переезд на 247 километре трассы М5 «Урал».

В Спасском районе произошла авария с участием фуры и «ГАЗели». Пост об этом в среду, 29 сентября, опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Авария случилась на мосту через железнодорожный переезд на 247 километре трассы М5 «Урал».

«Фура снесла газель дорожников», — говорится в посте.

В пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили, что в ДТП никто не пострадал.