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В Рязани отклонили идею расширения полномочий депутатов гордумы по итогам слушаний
На заседании комитета по регламенту гордумы стало известно, что по итогам публичных слушаний по изменению в Устав города подготовлено отрицательное заключение.

На заседании комитета по регламенту гордумы стало известно, что по итогам публичных слушаний по изменению в Устав города подготовлено отрицательное заключение.

На публичных слушаниях, прошедших 6 июля текущего года, обсуждалось расширение полномочий депутатов.

Корректировка касалась того, что депутаты смогут назначать заместителей главы администрации, а также структурных подразделений и МУПов.

По словам юристов, присутствующих на заседании, публичные слушания были назначены с нарушением регламента. Также известно, что на слушаниях 20 заявлений было получено против ввода изменений.

Депутат Алексей Захаров отметил, что удивлен тем, что голосовать за заключение, подписанное председателем комитета, нет необходимости.

Данное решение вызвало вопросы и у депутата Александра Чайки.

Однако юристы отметили, что заключение «носит рекомендательный характер».