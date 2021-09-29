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В Рязани обсудили качество воздуха
На встрече обсудили качество воздуха в Рязани. Представители надзорных органов сообщили о результатах проверок в отношении предприятий, осуществляющих выбросы.

Во вторник, 29 сентября, в Рязани прошло заседание региональной межведомственной комиссии по экологической безопасности и природопользованию.

На встрече обсудили качество воздуха в Рязани. Представители надзорных органов сообщили о результатах проверок в отношении предприятий, осуществляющих выбросы.

По словам начальника отдела государственного экологического надзора по Рязанской области Приокского межрегионального управления Росприроднадзора Натальи Морозовой, с 6 июля две недели в Рязани работала передвижная экологическая лаборатория. Она проводила замеры на границе санитарно-защитных зон наиболее крупных промышленных предприятий. В воздухе нашли превышения содержания загрязняющих веществ.

Внеплановые проверки провели в отношении ООО «Завод Техно». Наталья Морозова сообщила, что проверка нашла нарушения, предприятию выдали предписание, в отношении виновных возбудили административное дело.

Кроме того, прошла внеплановая проверка АО «Русская кожа». Нарушения были выявлены. Административные дела находятся в рассмотрении.

Также проводится проверка АО «РНПК». Срок окончания — 4 октября.

По словам замруководителя управления Роспотребнадзора по Рязанской области Ирины Акимовой, каждый год увеличивается число исследуемых проб атмосферного воздуха. Лабораторный центр проверяет воздух в двух точках, расположенных на улице Новоселов и в Турлатове. Всего с начала года исследовали 3656 проб, из них 37 не отвечали гигиеническим нормативам по содержанию сероводорода и 14 — по содержанию формальдегида.

Ирина Акимова заявила, что сейчас идут работ по опытной эксплуатации газоанализатора ГАНК-4РБ на стационарном посте наблюдений территории ДС «Олимпийский». В программу измерений попали шесть загрязняющих веществ, в том числе сероводород, фенол, диоксид серы. Также в отношении МП «Водоканал», ЗАО «Стройсервис», ООО «Ветсанутильзавод», ООО «Эко-Изыскания» прошли внеплановые проверки, в отношении нарушителей возбудили административные дела.

На предприятии «Ветсанутильзавод» заверили, что до конца октября доделают очистные сооружения. Два дела об административном нарушении возбудили в отношении и АО «РНПК», им вынесли постановления о наложении штрафа. Ирина Акимова сообщила, что штрафы обжалуются в суде.

В целом в 2021 году за нарушения требований в области охраны атмосферного воздуха возбудили 16 административных дел.

Зампред правительства региона Дмитрий Филиппов отметил, что доказанные факты нарушений передаются в суд для принятия мер.

По его словам, по поручению губернатора в регионе развивают мониторинговую систему состояния атмосферного воздуха, устанавливают для этого датчики на промышленных предприятиях региона.

«У нас проводится уникальная работа. Не знаю, чтобы в других регионах было что-то подобное. Вопрос сложный. Мы, общественники, понятно, хотим, чтобы вопрос с загрязнением воздуха решался как можно быстрее, поскольку люди уже устали. А задача правительства региона не навредить всем участникам спора», — заявил представитель общественности Александр Суфранович.

Он добавил, что законодательные инициативы от общественных организаций по совершенствованию экологического законодательства планируют дополнить и выйти через депутатов на взаимодействие с Госдумой. Суфранович отметил, что это касается не только Рязани, но и всей страны.